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11:26, 25 февраля 2025Мир

В Германии объяснили позицию Мерца по войскам на Украине знанием истории

Политик ФРГ Нимайер: Мерц не отправит войска на Украину, так как знает историю
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Будущий канцлер ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц вряд ли отправит войска на Украину после заключения перемирия, так как хорошо знает историю. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

«Он до настоящего времени говорил, что этот вопрос не "на столе", и я не думаю, что он изменит эту позицию», — отметил Нимайер.

По словам политика, будущий канцлер «достаточно осторожен и достаточно хорошо знает историю», в связи с чем понимает, что Германии не стоит отправлять военных на Украину.

Ранее Мерц заявил, что вопрос отправки европейских военных на Украину не стоит на повестке дня. По его словам, Европа вместо этого сосредоточена на поддержке обороноспособности Украины.

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