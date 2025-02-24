Мерц прокомментировал вопрос отправки европейских военных на Украину

Мерц: Вопрос отправки европейских военных на Украину не стоит на повестке дня

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил, что вопрос отправки европейских военных на Украину не стоит на повестке дня. Об этом политик сказал в эфире телеканалов ARD и ZDF

«Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», — отметил Мерц. По его словам, первый вопрос, который стоит на повестке, — «как дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться». По его мнению, Европа до сих пор делала это недостаточно.

Несколькими днями ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что на текущий момент преждевременно обсуждать отправку европейского военного контингента на Украину. Также он указал на то, что вопрос о необходимости повышения трат на оборону стран Североатлантического альянса является легитимным.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш проинформировал, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину, поскольку у нее есть свои контингенты в других странах.