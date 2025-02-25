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10:46, 25 февраля 2025Экономика

Экс-владельцы крупнейшего в России производителя вина попросили отменить национализацию

Экс-владельцы ГК «Ариант» подали жалобу на национализацию в Верховный суд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бывшие владельцы группы компаний (ГК) «Ариант», которой, в том числе, принадлежит крупнейший в России производитель вина ООО «Кубань-Вино», подали в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда кассационную жалобу. Они просят отменить решение о взыскании активов в пользу государства, сообщает РБК.

Также жалоба касается агрофирм «Южная» и «Ариант», производителя алкогольных и безалкогольных напитков «ЦПИ — Ариант» и принадлежащего акционерному обществу «Компания Эталон» Катав-Ивановскому литейному заводу.

Все предприятия переданы в собственность государства в рамках дела Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

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