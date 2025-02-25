Пассажиры сняли на видео густой дым в салоне летящего самолета

NBC: Самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку в Атланте из-за дыма

Пассажирский самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку в США сразу после вылета из-за задымления в салоне. Об этом сообщил канал NBC News.

24 февраля Boeing 717, на борту которого было 94 пассажира и 5 членов экипажа, летел из Атланты в Колумбию, штат Южная Каролина. Вскоре после отправления салон воздушного судна заполнился густым дымом, участники рейса сняли его на видео.

Пилоты решили экстренно посадить лайнер в аэропорту отправления и выполнили посадку через 10 минут. Затем пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Авиакомпания не уточнила, пострадал ли кто-либо в ходе эвакуации.

Ранее самолет American Airlines экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за угрозы взрыва. Посадка проходила в сопровождении двух истребителей, этот момент попал на видео.