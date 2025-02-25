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09:45, 25 февраля 2025Россия

Под Москвой выпускница колледжа полиции испортила фотовыставку о военных и поплатилась

Выпускница колледжа полиции из Мытищ испортила фотовыставку и получила дело
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Выпускница колледжа полиции из подмосковного города Мытищи испортила фотовыставку о российских военных и поплатилась. 23-летняя девушка получила уголовное дело, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, она с помощью баллончика нанесла на стенд надписи, оскорбляющие бойцов.

В отношении жительницы Подмосковья возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Девушку уже задержали.

При этом в соцсетях россиянки оперативники нашли фотографии, на которых она позирует в форме курсанта, стреляет из автомата и признается, что учиться ей было интересно. Удалось выяснить, что после выпускного она отправилась в длительное путешествие по Юго-Восточной Азии.

До этого сообщалось, что в Выборге Ленинградской области мужчина разорвал баннер к 80-летию Победы, принадлежавший спортивной школе.

ЖЗЛ
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