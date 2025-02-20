Россиянин разорвал баннер к 80-летию Победы и попал на видео

В Выборге мужчина разорвал принадлежавший спортшколе баннер к 80-летию Победы

В городе Выборг Ленинградской области мужчина разорвал баннер к 80-летию Победы, принадлежавший спортивной школе, и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как россиянин забирается на установку и начинает ее срывать и резать.

Как утверждает издание, вандалом оказался 43-летний житель. Его задержали за порчу вывески. Правоохранители отметили, что мужчина оскорбил символ воинской славы и памятной даты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Сочи мошенница обманом присвоила квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру пенсионеру. Теперь злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до 10 лет.