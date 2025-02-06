Мошенница из российского города украла квартиру у ветерана ВОВ

В Сочи мошенница украла квартиру у ветерана ВОВ и попалась

В Сочи мошенница обманом присвоила квартиру ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает «СочиСтрим» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Аферистка подделала документы и оформила сделку по дарению недвижимости, принадлежавшей пожилому россиянину. Новой собственницей стала родственница женщины. По данным правоохранительных органов, ущерб, причиненный ветерану, составил три миллиона рублей.

Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру бывшему военному. Теперь злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до 10 лет.