Потерявший ноги на СВО россиянин стал заложником квартиры из-за разрушенной лестницы

В Челябинске потерявший ноги боец СВО пожаловался на разрушенную лестницу в доме

Потерявший ноги во время участия в специальной военной операции (СВО) на Украине Владимир Пашков стал заложником квартиры из-за разрушенной лестницы в подъезде. Об этом он рассказал URA.RU.

Россиянин пожаловался, что с трудом передвигается на протезах, а из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил не может выйти из подъезда. «Сейчас я даже из дома нормально выйти не могу, приходится держаться за стены и газовые трубы, чтобы не упасть», — заявил он.

Боец СВО заявил, что 16 декабря 2024 года направлял обращение в управляющую компанию. По его словам, компания попыталась установить на ступенях противоскользящие коврики, но от этого они якобы стали крошиться еще больше. Мужчина подчеркнул, что за это время проблема так и не решилась.

Ранее в Сургуте оставшийся без ноги ветеран СВО был вынужден ползать по лестнице в подъезде из-за отсутствия специального пандуса. Ему приходилось вылезать из каталки и на руках подниматься наверх, одновременно поднимая кресло.