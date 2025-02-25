Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 25 февраля 2025Россия

Потерявший ноги на СВО россиянин стал заложником квартиры из-за разрушенной лестницы

В Челябинске потерявший ноги боец СВО пожаловался на разрушенную лестницу в доме
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Потерявший ноги во время участия в специальной военной операции (СВО) на Украине Владимир Пашков стал заложником квартиры из-за разрушенной лестницы в подъезде. Об этом он рассказал URA.RU.

Россиянин пожаловался, что с трудом передвигается на протезах, а из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил не может выйти из подъезда. «Сейчас я даже из дома нормально выйти не могу, приходится держаться за стены и газовые трубы, чтобы не упасть», — заявил он.

Боец СВО заявил, что 16 декабря 2024 года направлял обращение в управляющую компанию. По его словам, компания попыталась установить на ступенях противоскользящие коврики, но от этого они якобы стали крошиться еще больше. Мужчина подчеркнул, что за это время проблема так и не решилась.

Ранее в Сургуте оставшийся без ноги ветеран СВО был вынужден ползать по лестнице в подъезде из-за отсутствия специального пандуса. Ему приходилось вылезать из каталки и на руках подниматься наверх, одновременно поднимая кресло.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это очень пахнет ЦК КПСС». Верховная Рада со второго раза все-таки проголосовала в поддержку легитимности Зеленского

      Потребление одного продукта питания в России достигло пика

      Житель российского города решил избавиться от соседки с помощью песен SHAMAN

      На Украине мобилизованный послушник монастыря умер от болезни сердца

      В российском селе в квартире многодетной семьи рухнул потолок

      Политику Трампа по Украине объяснили

      Кадыров показал кадры боя с ВСУ у Белгородской области

      Глава Рособрнадзора назвал сроки изменений в трех предметах ЕГЭ

      Пригожин решил купить машину и разозлил подписчиков

      Российскую пенсионерку одолели песнями SHAMANa

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше