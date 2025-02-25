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16:07, 25 февраля 2025Экономика

Потерявший ноги участник СВО не смог выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы

Потерявший ноги на СВО челябинец не выходит из дома из-за разрушенной лестницы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Челябинске потерявший ноги на специальной военной операции (СВО) не может выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы. Мужчина жалуется в управляющую компанию (УК) «Малахит» и просит исправить ситуацию, сообщает URA.RU.

Из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил россиянину с трудом удается передвигаться на протезах. Впервые он обратился в УК 16 декабря, однако его проигнорировали. «Сейчас я даже из дома нормально выйти не могу, приходится держаться за стены и газовые трубы, чтобы не упасть», — рассказал ветеран.

После отсутствия реакции от УК мужчина обратился в фонд «Защитники Отечества». 13 декабря дом приехала осмотреть комиссия вместе с представителем УК. По итогу проверки коммунальщики пообещали отремонтировать лестницу, сделать поручни, поправить и закрепить скамейку у подъезда.

«На лестнице попробовали поставить противоскользящие коврики, но от этого ступени начали крошиться еще больше», — рассказал россиянин. Он добавил, что за прошедшие две недели никаких изменений не произошло.

Ранее в Челябинске таксист отказался везти вдову бойца СВО с 12-летним ребенком домой. Водитель заявил, что пассажиры испачкали грязью коврики в салоне.

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