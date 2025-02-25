Прославившемуся золотым унитазом экс-главе УГИБДД Сафонову запросили срок

Гособвинение запросило 24 года для экс-главы УГИБДД по Ставрополью Сафонова

Государственный обвинитель запросил 24 года колонии строгого режима для бывшего главы управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося золотым унитазом. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор также требует оштрафовать Сафонова на 100 миллионов рублей. При этом адвокат бывшего главного гаишника региона заявил, что у суда нет достоверных доказательств непосредственной причастности подзащитного к каким-либо преступлениям.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Имущество Сафонова на 180 миллионов рублей конфисковали в пользу государства.