Пушков предрек распад ЕС после завершения украинского конфликта

Пушков: завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза

Завершение украинского конфликта может привести к распаду Европейского союза, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алесей Пушков.

По словам политика, европейские лидеры пытаются не замечать поражения Украины. Как отметил Пушков, Европу ждет «украинский синдром».

«Его наиболее драматическим последствием будет ослабление власти Брюсселя и кризис "евроинтеграции", вплоть до откола от ЕС некоторых государств и в итоге — вплоть возможного распада Евросоюза», — предрек сенатор.

Ранее бывший премьер Италии и экс-глава европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от российских энергоносителей и может распасться.