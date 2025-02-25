Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 25 февраля 2025Россия

Пушков предрек распад ЕС после завершения украинского конфликта

Пушков: завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Завершение украинского конфликта может привести к распаду Европейского союза, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алесей Пушков.

По словам политика, европейские лидеры пытаются не замечать поражения Украины. Как отметил Пушков, Европу ждет «украинский синдром».

«Его наиболее драматическим последствием будет ослабление власти Брюсселя и кризис "евроинтеграции", вплоть до откола от ЕС некоторых государств и в итоге — вплоть возможного распада Евросоюза», — предрек сенатор.

Ранее бывший премьер Италии и экс-глава европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от российских энергоносителей и может распасться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      Двоих фигурантов арестовали за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов

      У принудительно мобилизованного украинца шестилетний ребенок остался дома один

      Опубликована карта ущерба для Лондона от потенциального ядерного взрыва

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Жительница Курской области рассказала об эвакуации российскими военными

      Пушков предрек распад ЕС после завершения украинского конфликта

      Пленный ВСУ рассказал об избиении командиром гирей

      Трамп захотел заставить Киев отдавать половину дохода от активов Украины в спецфонд

      Наряд блогерши с имитацией крови на интимных частях тела вызвал споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше