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12:39, 25 февраля 2025Бывший СССР

Рада снова попыталась восстановить легитимность Зеленского

Рада со второй попытки проголосовала за продление президентства Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины со второго раза приняла заявление о легитимности президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Со второй попытки все же проголосовали сегодня за постановление № 13041 о демократии (и поддержку Зеленского и будущие выборы)», — рассказал политик.

Как сообщил Железняк, Рада снова попыталась восстановить легитимность Зеленского после неудачного голосования днем 24 февраля. За поддержку заявления о легитимности Зеленского проголосовали 268 из 280 принявших участие в рассмотрении вопроса депутатов. При этом численность Рады составляет 430 депутатов.

Днем 24 февраля Верховная Рада провалила голосование в поддержку легитимности Зеленского в присутствии представителей многих европейских стран. По данным Железняка, постановление украинского парламента поддержали всего лишь 218 человек из необходимых 226.

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