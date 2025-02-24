Верховная Рада провалила голосование за продление президентства Зеленского

Верховная Рада провалила голосование по заявлению, в котором сказано, что нынешний украинский глава Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до назначения новоизбранного президента Украины». Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Верховная Рада обращает внимание на необходимость соблюдения принципа непрерывности власти на Украине. Там же отмечается, что Зеленский все еще должен выполнять свои полномочия.

По данным Железняка, заявление о легитимности Зеленского поддержали всего лишь 218 человек. В то же время для его принятия было необходимо 226 голосов.

В Раде оценили провал голосования

Как отмечает «Политика Страны», заявление должно было показать перед прибывшими в Киев еврокомиссарами, что парламент все еще поддерживает Зеленского. Уточнение сделал и член Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он указал, что в голосовании приняли участие и представители многих европейских стран.

Алексей Гончаренко. Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«218 голосов за заявление, которое должно было подтвердить парламентскую поддержку президента, — и этого оказалось недостаточно. Всего восемь голосов — но это восемь демонстративных "нет", которые громче любого "да"», — высказался о голосовании украинский депутат Александр Дубинский.

Также чиновник заявил, что нежелание Рады поддержать заявление о продолжении полномочий Зеленского является важным сигналом. В частности, это значит, что на Зеленского не хотят выделять бессрочный мандат.

В чем смысл? В тексте говорилось лишь о том, что Зеленский должен выполнять полномочия до инаугурации нового президента — стандартная норма. Но зачем напоминать об этом сейчас? Это явный сигнал: ты — временный и никто тебе бессрочного мандата не даст Александр Дубинский депутат Верховной Рады

Он добавил, что голосование прошло на фоне визита еврокомиссаров на Украину. Европейские политики, утверждает член Рады, приехали услышать о стабильности и поддержке власти, но вместо этого видят лишь «демонстрацию трещин». «Европа ждет гарантий, а видит парламент, который фактически ставит президента на таймер обратного отсчета», — пояснил чиновник.

В понедельник, 24 февраля, в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Помимо них, республику посетили президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министры Дании, Исландии, Швеции и Норвегии — Метте Фредериксен, Криструн Фростадоуттир, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стере.

В Раде перечислили действия «ответственных политиков» для восстановления мира

Дубинский перечислил действия, необходимые «ответственным политикам» на Украине, чтобы быстрее восстановить республику и мир в регионе. Во-первых, сказал чиновник, важно «прекратить играть по правилам слабых». Он объяснил, что Украина больше «не может позволить себе лидеров с истекшим сроком годности». Такие люди, по его мнению, сейчас находятся в поисках внешних гарантий, а вместо этого надо формировать собственную силу.

Во-вторых, сказал член Рады, государству надо восстановить автономность.

Запад смотрит — но решения должны приниматься здесь. Украина должна предлагать партнерство, а не умолять о поддержке. Если украинский президент не способен быть центром силы — его должны заменить те, кто способен Александр Дубинский депутат Верховной Рады

Затем же идет самое главное, по мнению чиновника. Он отметил, что украинским лидерам надо начинать действовать жестко и прагматично — без иллюзий, истерики и попыток удержаться во власти. «Слабые — вон. Ответственные — к штурвалу», — заключил он.

О нелегитимности Зеленского говорят не впервые

Российские власти неоднократно указывали на нелегитимность украинского лидера. По мнению Москвы, он утратил ее еще в мае 2024 года, то есть с истечением своих полномочий. В частности, об этом заявлял президент России Владимир Путин.

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

О необходимости провести выборы на Украине недавно также заявил президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что сейчас Зеленский имеет крайне низкий рейтинг среди сограждан, не превышающий и четырех процентов.

В ответ на это Зеленский назвал слова Трампа о четырехпроцентном рейтинге дезинформацией. Он также подчеркивал, что никогда не оценивал свой рейтинг на Украине. В тот же момент Зеленский добавил, что, по данным КМИС, его рейтинг сейчас составляет 57 процентов.