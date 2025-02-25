Раскрыты гонорары Гарика Сукачева

Продюсер Дворцов: Гарик Сукачев получает от 1,7 миллиона рублей за концерт

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что выступление рок-музыканта Гарика Сукачева может обойтись организаторам в несколько миллионов рублей. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Гонорары у Гарика базируется от 1,7 миллиона до 2,5 миллиона рублей. В медиа он мало появляется, концертов дает очень много, гастролирует по РФ», — сказал продюсер, добавив, что исполнитель сохраняет востребованность «лишь благодаря своим выступлениям».

Ранее Гарик Сукачев прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Лугового о запрете иностранной музыки на российских стриминговых сервисах.