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23:34, 25 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности убийства россиянки депутатом

RT: Убитая депутатом россиянка возвращалась с поминок по погибшему на СВО брату
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Глава поселения Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский и депутат Александр Брухаль из Челябинской области похитили 46-летнюю Гульназ Валееву, когда та возвращалась с поминок по погибшему в зоне специальной военной операции (СВО) брату. Об этом Russia Today (RT) сообщила сестра убитой, Гульсум.

Свидетелями похищения стали соседские дети. Собеседница издания уточнила, что сын депутата Брухаля тоже принимал участие. После этого мужчины вывезли Валееву в лес, где пытали и убили. По словам очевидцев, на теле убитой «не было живого места».

Как рассказала сестра убитой, Рудский конфликтовал с Валиевой еще в школьные годы и пытался довести ее до самоубийства. Два года назад женщина вернулась в поселок. На протяжении этого времени глава поселения «цеплялся» к женщине и угрожал.

Преступление было совершено вечером 23 февраля. По версии следствия, пьяные сельчане пришли на улицу Братьев Смирновых поселка Рымникский к дому 46-летней женщины, с которой у них ранее возник конфликт. Они похитили ее и жестоко расправились. По данным Следственного комитета, задержаны трое мужчин: Дмитрий Рудский, Александр Брухаль и его сын Андрей. Все трое дали признательные показания.

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