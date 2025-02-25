Раскрыты последствия отказа США от помощи Украине

Politico: Без военной помощи США Украина лишится половины вооружений

В случае отказа США от предоставления военной помощи Украина лишится половины вооружений, в том числе самых эффективных. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов.

По словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри, прекращение американской военной помощи обойдется Украине в половину ее вооружений. Более того, в этом случае Киев лишится «наиболее эффективных» из них.

Барри добавил, что есть лишь некоторые американские виды вооружений, которые могут быть успешно заменены на европейские. К примеру, вместо американских танков Abrams Киев может получать немецкие Leopard, а системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot можно заменить немецкими системами IRIS-T и норвежскими NASAMS.

Эксперт из IISS Франсуа Хейсбур отметил, что Европа сможет в бюджетном плане возместить недостаток финансирования в случае отказа США от поддержки Украины. При этом он усомнился в том, что европейские государства смогут компенсировать отсутствие американской помощи в политическом плане.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на экспертов, что прекращение военной помощи со стороны США резко скажется на боеспособности украинских войск.