ЕС предложил Украине свой вариант сделки по ресурсам

Еврокомиссар Сежурне предложил Украине сделку ЕС по ресурсам

Европейский союз (ЕС) предложил Украине «взаимовыгодную» сделку по минеральным ресурсам, отличающуюся от варианта США. Предложение озвучил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, передает AFP.

«21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — подчеркнул Сежурне.

Еврокомиссар добавил, что Европа «никогда не потребует» сделки, которая была бы невыгодной для какой-либо стороны. Европейский вариант соглашения был представлен украинскому руководству во время визита Сежурне в Киев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам «очень скоро».