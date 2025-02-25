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09:54, 25 февраля 2025Экономика

Россиян предостерегли от ошибок при хранении стройматериалов

Эксперт Орехов: Фанеру и ДСП можно хранить дома не более года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Фанеру и ДСП нельзя оставлять дома больше года. Об этой и других ошибках при хранении стройматериалов россиян предостерег эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.ru.

Специалист порекомендовал помещать фанеру и ДСП горизонтально в специальный поддон в хорошо проветриваемом помещении. Стоит избегать попадания на них влаги и прямых солнечных лучей. Что касается краски для стен и потолка, ее можно хранить не дольше полугода. Кроме того, этот материал нельзя держать на морозе или в очень теплом помещении.

«Если вы планируете запастись сухими смесями, например штукатуркой или цементом, то помещение, где будут храниться мешки со смесями, должно иметь хорошую циркуляцию воздуха внутри», — добавил эксперт. Он отметил, что смеси нужно держать на поддоне или стеллаже в проветриваемом помещении с уровнем влажности не выше 60 процентов и температурой от 0 до плюс 20 градусов. Стоит также обратить внимание на герметичность мешков. При соблюдении всех условий хранить такие материалы можно около года.

Ранее эксперт девелоперской компании «А101» Елена Леликова предупредила россиян об изменении стоимости стройматериалов на фоне сокращения объема строительства в России. По ее словам, цена на эту категорию товаров может стабилизироваться.

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