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17:06, 25 февраля 2025Экономика

Россиян предостерегли от покупки китайских пикапов

Автоэксперт Коротков: Продажа китайского пикапа может быть долгой и невыгодной
Кирилл Луцюк

Фото: Keystone Press Agency / Costfoto / Globallookpress.com

Китайские автомобили теряют в цене, а тип кузова остается на любителя. Об этом заявил глава проекта Likvi.com Александр Коротков, его цитируют «Известия».

Коротков объяснил, что в России растет спрос на пикапы и на рынке появляются интересные и доступные китайские модели. Однако, если купивший такую машину россиянин потом захочет ее продать, то, возможно, с этим возникнут проблемы.

«Стоит быть готовым к долгой продаже автомобиля, возможно, даже ниже рынка», — сказал Коротков.

Кроме того, он посоветовал перед покупкой китайского пикапа учитывать еще такой фактор, как расход топлива: вес автомобиля обязывает иметь соответствующий двигатель внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что в конце осени 2024 года продажи пикапов в России выросли на 44 процента, если сравнивать с ноябрем 2023 года. А по итогам августа суммарные объемы продаж новых пикапов в России увеличились на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.

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