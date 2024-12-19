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13:08, 19 декабря 2024Экономика

Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

«Автостат:» в ноябре в России продали 2,6 тысячи новых пикапов
Кирилл Луцюк

Фото: San Bernardino County Sheriff / Globallookpress.com

В ноябре 2024 года продажи пикапов в России выросли на 44 процента, если сравнивать с 11 месяцем 2023 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в прошлый месяц в РФ было продано 2,6 тысячи новых пикапов.

На лидирующей позиции расположился китайский бренд JAC. В ноябре продажи пикапов этой марки достигли 650 штук. «Серебро» досталось бренду Great Wall с показателем в 539 проданных пикапов.

Кроме того, в топ-5 самых популярных в ноябре марок на рынке новых пикапов оказались УАЗ (341 штука), Sollers (327 штук) и Changan (320 штук).

В конце сентября сообщалось, что в августе суммарные объемы продаж новых пикапов в России выросли на 34 процента. На первом месте и тогда смог закрепиться китайский автобренд JAC.

Между тем, экономист Петр Щербаченко призвал россиян пока не торопиться с приобретением автомобиля. Такой совет он обосновал тем, что ставки по кредитам на приобретение автомашины достигли 21-34,8 процента. А сами автомобили подорожали с начала года на 15 процентов.

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