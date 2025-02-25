Россиян предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки

Сенатор Шевченко анонсировал штрафы за заброшенные земельные участки с 1 марта

Глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко напомнил, что закон, обязывающий всех владельцев земельных участков в населенных пунктах очищать землю от сорняков, деревьев и захламляющих предметов и предполагающий штрафы до 50 тысяч рублей, вступит в силу с 1 марта. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор напомнил, что по новой инициативе собственники участка в населенных пунктах, в том числе владельцы садовых и огородных участков, должны использовать его в соответствии с его целевым назначением.

«Признаки неиспользования земельных участков, согласно закону, также будут установлены правительством России», — отметил он.

Ранее россиян предупредили о новом риске потерять земельный участок. Об этом высказалась адвокат Елена Кудерко.