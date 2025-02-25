Россиянам назвали самую выгодную для сдачи недвижимость

Россиян призвали вкладываться в коммерческую недвижимость

Самой выгодной для сдачи в аренду является коммерческая, то есть нежилая недвижимость. Об этом Life.ru рассказала генеральный директор УК «Аструм Недвижимость», управляющая коммерческой инфраструктурой ГК «Гранель» Татьяна Козлова.

Она призвала обратить внимание на объекты стрит-ретейла в жилых комплексах (ЖК). Эксперт указала, что самыми привлекательными являются площади, которые продаются в первой очереди ЖК — в это время объекты можно приобрести со скидкой.

Ценообразование зависит от многих факторов: локации, наличия тех или иных технологий и инженерных систем, стратегии застройщика. Кто-то стремится распродать объекты до ввода дома в эксплуатацию, другие девелоперы начинают выставлять коммерческие объекты после выдачи ключей покупателям, уточнила Козлова.

Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова добавила, что самыми популярными среди коммерческой недвижимости являются центральный район Москвы, а также запад и юго-запад столицы. Она отметила, что коммерческую недвижимость можно окупить за 10-11 лет, тогда как квартиры — за 25 лет.

Ранее 53,8 процента опрошенных россиян заявили, что предпочитают вкладываться в жилую недвижимость. На втором месте по популярности оказалась коммерческая недвижимость, набравшая 40,4 процента голосов, а на третьем — промышленная с 5,8 процента.