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08:38, 21 февраля 2025Экономика

Россияне назвали самый привлекательный вид недвижимости

«Известия»: Россияне предпочитают вкладываться в жилую недвижимость
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян предпочитает вкладываться в жилье. Самый привлекательный вид недвижимости для инвестиций граждане назвали в исследовании курорта «Лучи», передают «Известия».

За жилую недвижимость проголосовали свыше половины респондентов (53,8 процента). На втором месте по популярности оказалась коммерческая недвижимость, набравшая 40,4 процента голосов, а на третьем — промышленная с 5,8 процента.

Привлекательнее всего россияне считают приобретение жилья под сдачу в аренду — эту стратегию выбрали 76,9 процента опрошенных. Она подразумевает сдачу жилья, апартаментов, офисов и торговых помещений, а также комнат в отелях. Еще 19,2 процента выбрали покупку объекта на ранней стадии строительства, а 3,8 процента — флиппинг.

Ранее стало известно о росте российского спроса на недвижимость в Омане и Таиланде. Обе страны оказались в топе направлений, которые граждане чаще всего рассматривают для покупки недвижимости.

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