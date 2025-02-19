Россияне бросились покупать недвижимость в двух странах

MIPIF: российский спрос на недвижимость в Омане и Таиланде вырос

За год спрос россиян на недвижимость в Омане и Таиланде значительно вырос. О том, что покупатели из России практически бросились приобретать жилье в двух странах, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование платформы MIPIF.

Так, спрос на Оман вырос до 8,5 процента от всех заявок, что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя, а спрос на Таиланд — до 32 процентов, или почти в полтора раза. При этом ни одна из этих стран не стала стала самом популярной у россиян для покупки недвижимости за рубежом. Первое место досталось Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), на которые пришлось 40 процентов спроса.

Второе место в топе занял Таиланд, а третье — Бали с 29 процентами заявок. Пятерку лидеров замкнули Северный Кипр (17 процентов) и Турция (16 процентов). В первую десятку также вошли Кипр, Испания, Греция и Португалия. Отмечается, что россияне стали чаще выбирать проекты на старте продаж, реже — «вторичку».

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