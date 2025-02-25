Россиянам назвали способы контролировать оргазм

Контроль над оргазмом — это навык, который можно развить, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам, как научиться делать это.

Соколова объяснила, что контроль над оргазмами начинается с осознания собственного тела и ощущений. По ее словам, именно знание того, что именно доставляет удовольствие, помогает лучше управлять процессом и достигать кульминации.

Одним из самых эффективных способов лучше изучить свои предпочтения сексолог назвала регулярную мастурбацию. «Самоудовлетворение поможет понять, какие прикосновения и движения приносят максимальное удовольствие. Чем лучше человек знает свое тело, тем легче ему контролировать возбуждение в момент секса с партнером», — объяснила она.

Также Соколова посоветовала практиковать метод «стоп-старт», который позволит замедлить половой акт и продлить удовольствие. Его суть заключается в том, чтобы при приближении оргазма временно прекратить стимуляцию, а затем снова возобновить действия. Со временем это поможет научиться контролировать момент кульминации.

Ключевую роль в процессе достижения и контроля оргазма играет и открытое общение с партнером. Иногда просто нужно сказать партнеру, что нужно замедлиться или изменить темп. Понимание потребностей друг друга помогает достичь синхронного оргазма Милана Соколова сексолог

Также для контроля над оргазмами можно следить за дыханием, рассказала Соколова. «Когда появляется чувство, что возбуждение накатывает слишком быстро, нужно замедлить дыхание. Это помогает немного отсрочить момент кульминации», — отметила она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, не испытывавшей оргазма с мужем уже восемь лет. Он предложил женщине как более опытному партнеру взять инициативу на себя, например, приобрести секс-игрушки, среди которых может быть фаллоимитатор желаемых размеров.