Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 25 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали способы контролировать оргазм

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom

Контроль над оргазмом — это навык, который можно развить, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам, как научиться делать это.

Соколова объяснила, что контроль над оргазмами начинается с осознания собственного тела и ощущений. По ее словам, именно знание того, что именно доставляет удовольствие, помогает лучше управлять процессом и достигать кульминации.

Одним из самых эффективных способов лучше изучить свои предпочтения сексолог назвала регулярную мастурбацию. «Самоудовлетворение поможет понять, какие прикосновения и движения приносят максимальное удовольствие. Чем лучше человек знает свое тело, тем легче ему контролировать возбуждение в момент секса с партнером», — объяснила она.

Материалы по теме:
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022

Также Соколова посоветовала практиковать метод «стоп-старт», который позволит замедлить половой акт и продлить удовольствие. Его суть заключается в том, чтобы при приближении оргазма временно прекратить стимуляцию, а затем снова возобновить действия. Со временем это поможет научиться контролировать момент кульминации.

Ключевую роль в процессе достижения и контроля оргазма играет и открытое общение с партнером. Иногда просто нужно сказать партнеру, что нужно замедлиться или изменить темп. Понимание потребностей друг друга помогает достичь синхронного оргазма

Милана Соколовасексолог

Также для контроля над оргазмами можно следить за дыханием, рассказала Соколова. «Когда появляется чувство, что возбуждение накатывает слишком быстро, нужно замедлить дыхание. Это помогает немного отсрочить момент кульминации», — отметила она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, не испытывавшей оргазма с мужем уже восемь лет. Он предложил женщине как более опытному партнеру взять инициативу на себя, например, приобрести секс-игрушки, среди которых может быть фаллоимитатор желаемых размеров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      В ЛНР рассказали о продвижении российских войск

      Москвича оштрафовали 11 раз за день за экстремистские цитаты в соцсети

      В МИД заявили об усилении со стороны ВСУ обстрелов на фоне переговоров

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

      Российского подростка задержали за сбор информации о нефтеперерабатывающем заводе

      Российская тревел-блогерша описала поездку в Мексику фразой «беги, прячься, не дыши»

      Шеф-повар поделился секретами вкусных блинов

      Россиян предупредили о подорожании некоторых сладостей

      Двоих фигурантов арестовали за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше