Средний срок продажи вторичных квартир в России вырос до 100 дней

В январе 2025 года россиянам стало сложнее продавать квартиры — средний срок экспозиции на вторичном рынке вырос до 100 дней. Такие данные приводят аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании, пишет РБК.

Во второй половине 2024 года (с июля по декабрь) найти покупателей было легче — «вторичка» продавалась в среднем за 70-80 дней. Рост показателя специалисты объясняют сезонным затишьем, которое свойственно рынку жилья в начале года. «Вероятнее всего, в ближайшие месяцы показатель вернется на уровень около 80 дней», — спрогнозировали эксперты.

Сейчас проще всего продать квартиру в Ростовской области — там готовые квартиры находят новых владельцев в среднем за 58 дней. Это может быть связано с готовностью собственников к скидкам, отметили специалисты. Второе место занимает Республика Татарстан (в среднем 79 дней), а третье — Нижегородская область (82 дня). В пятерку лидеров также вошли Новосибирская (85 дней) и Самарская (87 дней) области.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в Санкт-Петербурге можно купить за 3,4 миллиона рублей. Речь идет об объекте площадью 20,6 квадратных метра, расположенном в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе города. При этом, отметили специалисты, в нем выполнена чистовая отделка.