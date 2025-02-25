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14:11, 25 февраля 2025Путешествия

Россиянин четыре дня подряд пил алкоголь и был найден бездыханным в отеле Таиланда

Mash: 42-летний москвич был найден бездыханным в отеле Таиланда
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Турист из Москвы четыре дня подряд пил алкоголь в отеле Таиланда и был найден бездыханным в номере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 42-летний москвич по имени Роман проживал в гостинице на Пхукете с девушкой. Их гостевой дом находился недалеко от пляжа Камала. Спутница россиянина активно проводила время, ходила на экскурсии и вечеринки, а ее бойфренд выпивал и курил запрещенные вещества.

На четвертый день такого отдыха Роман почувствовал себя плохо, однако отказывался вызвать скорую помощь, назвав местных врачей мошенниками. На следующий день его нашли без признаков жизни в туалете.

Ранее российский турист выпал из окна отеля в курортном поселке Мандрем в индийском штате Гоа и не выжил. Несчастный случай произошел с 38-летним Сергеем Б., проживающим в гостинице Springfield Apartments.

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