Россиянин четыре дня подряд пил алкоголь и был найден бездыханным в отеле Таиланда

Mash: 42-летний москвич был найден бездыханным в отеле Таиланда

Турист из Москвы четыре дня подряд пил алкоголь в отеле Таиланда и был найден бездыханным в номере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 42-летний москвич по имени Роман проживал в гостинице на Пхукете с девушкой. Их гостевой дом находился недалеко от пляжа Камала. Спутница россиянина активно проводила время, ходила на экскурсии и вечеринки, а ее бойфренд выпивал и курил запрещенные вещества.

На четвертый день такого отдыха Роман почувствовал себя плохо, однако отказывался вызвать скорую помощь, назвав местных врачей мошенниками. На следующий день его нашли без признаков жизни в туалете.

Ранее российский турист выпал из окна отеля в курортном поселке Мандрем в индийском штате Гоа и не выжил. Несчастный случай произошел с 38-летним Сергеем Б., проживающим в гостинице Springfield Apartments.