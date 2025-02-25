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09:43, 25 февраля 2025Путешествия

Россиянин выпал из окна отеля в Гоа, сломал позвоночник и не выжил

Shot: Россиянин выпал из окна отеля на пальму в Гоа и не выжил
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Suprabhat / Shutterstock / Fotodom

Российский турист выпал из окна отеля в курортном поселке Мандрем в индийском штате Гоа и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Несчастный случай произошел с 38-летним Сергеем Б., проживающим в гостинице Springfield Apartments, в понедельник, 24 февраля. Предварительно, мужчина потерял сознание, перевалился через балкон, ударился спиной о пальму и сломал позвоночник.

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«Сергей некоторое время лежал под окнами гостиницы и страшно кричал», — говорится в сообщении. С полученными травмами соотечественника доставили в больницу, однако спасти его медикам уже не удалось.

В настоящее время местная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в феврале мужчину без признаков жизни нашли в номере отеля на курорте Пхукет в Таиланде. Уточняется, что 59-летнего охранника из Бангкока Сомсака Тонгтонга обнаружил работник гостиницы. Мужчина рассказал, что несколькими часами ранее он встретил постояльца на нижнем этаже отеля, тот попросил принести ему еды.

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