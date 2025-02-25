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10:55, 25 февраля 2025Россия

Россиянин десять лет просидел дома, вышел на улицу и пропал

Житель Екатеринбурга десять лет просидел дома, вышел на улицу и пропал
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bonsales / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге пропал мужчина, который годами не выходил из дома. Об этом сообщает сетевое издание Е1.ру в Telegram.

60-летний горожанин почти десять лет не выходил из дома из-за болезни. После того как мужчину не встретили родственники после выписки, он ушел в неизвестном направлении.

Активисты поискового отряда сообщили, что у пропавшего россиянина нет при себе ни денег, ни средств связи.

Ранее в Курской области пропала девятилетняя девочка. Перед этим она пошла в гости к подруге, живущей в соседнем подъезде. Домой к родителям школьница не вернулась, с тех пор о ее судьбе ничего не известно.

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