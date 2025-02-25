Россиянин избил проститутку и учинил расправу над приехавшим на ее защиту мужчиной

В Донецке россиянин заколол приехавшего на защиту к проститутке сутенера

В Донецке задержали подозреваемого в расправе над мужчиной местного жителя. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным издания, все началось с того, что мужчина вызвал к себе для увеселения девушку. В процессе общения он решил, что та находится под действием веществ. Он несколько раз ударил проститутку и выгнал ее, не заплатив денег. На утро ему позвонила коллега девушки и предложила интим. Но на встречу девушка явилась с заступниками. В ходе начавшейся драки один из сутенеров получил колющий удар в сердце от хозяина жилища.

Полученное ранение оказалось не совместимо с жизнью. На допросе задержанный признал свою вину.

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