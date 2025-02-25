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14:54, 25 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин получил девять лет колонии за госизмену и контрабанду опасных веществ

В Петербурге суд приговорил Мотовилова к 9 годам за госизмену и контрабанду
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор местному жителю Максиму Мотовилову за госизмену и покушение на контрабанду опасных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно» на материалах дела. Мотовилов вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

41-летний петербуржец в 2022 году был осужден на три года условно Выборгским районным судом за мошенничество. В этот раз он признан виновным по статьям 226.1 УК РФ («Контрабанда ядовитых веществ, взрывных устройств») и 275 УК РФ («Госизмена»). Ему было назначено 8,5 года лишения свободы.

С учетом первого наказания он получил по совокупности девять лет заключения. Его отправят в колонию строгого режима.

21 февраля сообщалось, что Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего Романа Болдырева за диверсию на железной дороге и госизмену.

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