Россиянин превратил квартиру в голубятню и попал под суд

Житель Калининграда не застеклил окно квартиры и превратил ее в голубятню

Житель Калининграда не застеклил окно квартиры и превратил ее в голубятню. Внезапный приют для птиц разозлил соседей, из-за чего мужчина попал под суд, сообщили в пресс-службе министерства регионального контроля (надзора) по российскому региону.

Жильцы дома организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что жилье превратилось в голубятню из-за нехватки остекления. Через входную дверь всегда было слышно воркование и хлопанье крыльев, это мешало соседям. При этом от квартиры исходил неприятный запах птичьего помета.

«В связи с ненадлежащим содержанием жилого помещения и нарушением прав других жильцов на благоприятные условия проживания, Министерство предъявило требования собственнику указанной квартиры о прекращении использования жилого помещения не по назначению», — рассказали в ведомстве. В итоге от владельца потребовали привести жилье в нормальный вид.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Тюмени решили сделать себе на чердаке баню. Собственники двух квартир на верхних этажах сделали незаконную перепланировку, в ходе которой снесли межквартирную стену и обустроили на чердаке дополнительную комнату и сауну.