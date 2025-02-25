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09:39, 25 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за помощь ВСУ в организации атак беспилотников

В Подмосковье суд приговорил мужчину за помощь ВСУ в организации атак БПЛА
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области суд приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в организации атак беспилотников. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

По версии следствия, 11 апреля 2024 года в Подольске мужчина сфотографировал зенитный ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны и зафиксировал его координаты. Потом он отправил полученные данные украинским кураторам, чтобы они могли осуществить атаку беспилотников по объекту.

Правоохранители утверждают, что осужденный планировал теракты на объектах военной и гражданской инфраструктуры, а также на железных дорогах в Московской, Брянской, Курской, Белгородской областях.

Его также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по семи статьям, среди которых 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 30, 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

Ранее в России приговорили уроженца Украины к шести годам тюрьмы за подготовку теракта в Хакасии.

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