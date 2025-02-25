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19:16, 25 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за расправу над знакомым в отеле в центре Москвы 29 лет назад

В Москве пройдет суд над мужчиной, который застрелил знакомого в 1996 году 
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который 29 лет назад расправился со знакомым в отеле в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 103 УК РСФСР («Убийство»). Его дело передано для направления в суд.

По версии следствия, 15 декабря 1996 года, находясь в гостинице на улице Варварка, фигурант два раза выстрелил в знакомого. Потом он скрылся с места преступления и стал жить под новым именем в другом регионе.

Ранее в Москве задержали 51-летнего мужчину, расправившегося с 30-летним собутыльником 30 лет назад.

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