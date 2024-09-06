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11:54, 6 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за совершенную 30 лет назад расправу над собутыльником

В Москве задержали мужчину, забившего доской с гвоздями собутыльника в 1993 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве задержали 51-летнего мужчину, расправившегося с 30-летним собутыльником 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По данным ведомства, 7 сентября 1993 около дома на улице Сталеваров обнаружили мужчину с многочисленными телесными повреждениями в области головы. Он не подавал признаков жизни. Выяснилось, что потерпевший выпивал со знакомым около детского сада. Они подрались, тогда обвиняемый ударил его бутылкой и доской с гвоздями по голове. Фигурант забрал у потерпевшего деньги из карманов и сбежал.

В отношении мужчины возбудили дело по статьям 103 («Умышленное убийство») и 145 («Грабеж») УК РСФСР. Его объявили в федеральный розыск. Теперь обвиняемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит дело 55-летнего россиянина, расправившегося 29 лет назад с малознакомым мужчиной и его матерью.

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      Екатерина Кашурникова
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