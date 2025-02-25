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18:42, 25 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина после кражи настигла мгновенная карма

В Свердловской области россиянин украл помидоры и сразу попал под машину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Свердловской области россиянина после кражи настигла мгновенная карма. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, житель насаленного пункта Сарапулка, работавший грузчиком в магазине, похитил овощи и разложил их в штаны, куртку и даже капюшон. Как только он вышел с похищенным на улицу, его сбил автомобиль. Все похищенные томаты оказались раздавлены, из-за чего его начальник узнал о краже. Пострадавший позже обратился в больницу с сообщением о том, что ему переехало ноги, но на деле он отделался лишь ссадинами и ушибами.

Ранее сообщалось, что россиянка отдала мошеннице семь миллионов рублей «за очистку кармы».

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