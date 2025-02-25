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20:38, 25 февраля 2025Путешествия

Российская стюардесса дала пассажирам самолетов простой совет по безопасности

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @tanyadanilova

Российская стюардесса Татьяна Данилова дала пассажирам один простой совет по безопасности. Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, не надо соглашаться брать с собой в полет чужой багаж. Это может быть опасно, поскольку, если в вещах есть что-то запрещенное, ответственность за это будет нести тот, в чьем чемодане их нашли. «Никогда не берите на себя такую рискованную ответственность», — заключила она.

Ранее эта же стюардесса назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь она упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.

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