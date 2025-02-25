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19:45, 25 февраля 2025Путешествия

Российская стюардесса рассказала о жестком контроле внешности в Emirates

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Работающая в Emirates стюардесса из России рассказала о жестком контроле внешности сотрудников в арабской авиакомпании. Соответствующее видео она разместила на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, каждый раз перед полетом стюардесс ждет проверка красоты. Оценивается макияж, одежда, прическа, объяснила она.

К примеру, если у бортпроводницы простуда на губах, ее не допустят до полета. Это будет считаться пропуском работы.

Ранее еще одна работающая в Emirates стюардесса из России рассказала о больших скидках и бонусах для бортпроводников. По словам автора ролика, у нее есть дисконт до 90 процентов на авиабилеты большинства авиакомпаний мира.

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