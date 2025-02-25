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09:19, 25 февраля 2025Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Arseniy Shemyakin Photo / Shutterstock / Fotodom

Бортпроводница российской авиакомпании «РусЛайн» сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull _cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в пиджаке и юбке красного цвета и белой рубашке. Свой образ россиянка дополнила шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы. «Вы выглядите потрясающе», «Красивые глаза», «Великолепная», «Милая», «Красивая», — написали они.

Ранее стюардесса Алиса, работающая в одной из крупнейших авиакомпаний США, раскрыла размер своей зарплаты. В течение года ее зарплата колебалась от 2 до 4 тысяч долларов (от 182 до 365 тысяч рублей) в месяц.

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