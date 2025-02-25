СК расследует 163 факта повреждения памятников воинам СССР в Европе

СК сообщил о расследовании осквернений памятников советским воинам в 15 странах

Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников советским воинам в европейских странах. Об этом во вторник, 25 февраля, со ссылкой на руководителя отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александра Пастухова сообщает РИА Новости.

По словам Пастухова, следствие изучает факты осквернений и повреждений памятников, находящихся на территории 15 европейских государств. Следствие установило, что на территориях этих стран ведется целенаправленная работа по пересмотру вклада СССР в победу над фашистской Германией. К уголовной ответственности привлекаются 253 иностранных гражданина.

Следствие привлекает к ответственности 90 человек из Латвии, 84 из Литвы и 57 с Украины.

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса за осквернение и повреждение братской могилы в Курской области.