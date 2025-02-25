Российские войска посадили ВСУ на шпагат у Купянска

Алехин: Российские войска посадили ВСУ на сорокакилометровый шпагат у Купянска

Российские войска посадили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сорокакилометровый «шпагат» возле Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российские военные создали участки напряженности на двух участках к северу и югу от Купянска, которые находятся в 40 километрах друг от друга. Из-за этого бойцам ВСУ приходится предугадывать направление следующего удара и перебрасывать туда свои подразделения.

«Наше командование, в районе Купянска, могу предположить, уже посадило противника на сорокакилометровый "шпагат". Есть такое выражение уже в войсках. Там появились хорошие, прорывные возможности действовать на разных участках, и противнику тяжелее затыкать там дыры», — написал эксперт.

Он также отметил, что у российских военных есть возможность двигаться через Шевченково в сторону Чугуева. По его словам, возможно, Вооруженные силы России стремятся охватить Купянск с двух сторон.

Ранее стало известно, что у ВСУ начался кризис на купянском направлении из-за острой нехватки бронетехники и личного состава. Отмечается, что во многом проблемы украинской армии связаны с тем, что большое количество ее ресурсов перебрасывается для боев на территории Курской области.