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13:58, 19 февраля 2025Бывший СССР

У ВСУ начался кризис на купянском направлении

У ВСУ начался кризис на купянском направлении из-за нехватки людей и техники
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался кризис на купянском направлении из-за острой нехватки бронетехники и личного состава. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«У украинской армии проблемы на купянском направлении. Нехватка людей и техники. Остановить продвижение Российской армии на Купянщине на данный момент нечем и некем», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что кризис во многом связан с тем, что украинская армия перебрасывает большое количество ресурсов для боев на территории Курской области.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по мосту близ Купянска, сорвав ротацию техники ВСУ. Удар был нанесен высокоточной крылатой ракетой Х-38.

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