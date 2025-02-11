Появились кадры нанесения удара ВС России по мосту близ Купянска

Shot: ВС России нанесли удар по мосту, сорвав ротацию техники ВСУ близ Купянска

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар по мосту, сорвав ротацию техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Купянска. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

«По нашим данным, ВСУ планировали стянуть силу и технику на переправу Купянск — Узловой, чтобы взять в кольцо Купянск и попытаться остановить наступление ВС РФ», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен высокоточной крылатой ракетой Х-38.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области. Под удар российских дронов попали две боевые машины пехоты и американский бронетранспортер М113.