Рогов: ВС России продвинулись по направлению сел Щербаки и Новые Щербаки

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись по направлению сел Щербаки и Новые Щербаки. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на ореховском направлении рассказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска взяли за последние сутки на ореховском направлении один вражеский опорный и два наблюдательных пункта», — заявил он.

Рогов добавил, что российские войска на этом участке фронта начали наступление широкими силами.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска выбили бойцов украинской армии из Пятихаток. По его словам, в городе в настоящий момент идет зачистка.

