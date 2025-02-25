Российский наркокурьер спрятал килограммы гашиша в коробках из-под сока

В Коми задержали пенсионера, спрятавшего 6 кг гашиша в коробках из-под сока

В Республике Коми задержали 61-летнего российского пенсионера, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом во вторник, 25 февраля, в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

По данным полиции, автомобиль мужчины был остановлен на въезде в Усинск, при досмотре в багажнике оказались пять коробок из-под сока, но жидкости внутри не было. При вскрытии полицейские обнаружили внутри подозрительное растительное вещество. Экспертиза показала, что это гашиш и его общий вес порядка шести килограммов.

По ходатайству следствия на время расследования мужчину отправили в СИЗО.

Ранее в Калмыкии задержали москвичей, переправлявших наркотики в банках из-под тушенки.