Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:05, 25 февраля 2025Силовые структуры

Российский наркокурьер спрятал килограммы гашиша в коробках из-под сока

В Коми задержали пенсионера, спрятавшего 6 кг гашиша в коробках из-под сока
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

В Республике Коми задержали 61-летнего российского пенсионера, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом во вторник, 25 февраля, в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

По данным полиции, автомобиль мужчины был остановлен на въезде в Усинск, при досмотре в багажнике оказались пять коробок из-под сока, но жидкости внутри не было. При вскрытии полицейские обнаружили внутри подозрительное растительное вещество. Экспертиза показала, что это гашиш и его общий вес порядка шести килограммов.

По ходатайству следствия на время расследования мужчину отправили в СИЗО.

Ранее в Калмыкии задержали москвичей, переправлявших наркотики в банках из-под тушенки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      Турист решил покорить гору на Бали и был депортирован

      Стало известно о созданной россиянами в европейской стране «квазиавтономной экономике»

      ВСУ стали эвакуировать харьковчан для размещения пунктов управления дронами

      Бывший ведущий Первого канала рассказал о тяжелом расставании с Эрнстом

      Стали известны подробности кражи золотого унитаза из резиденции Черчилля

      Задержание подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом попало на видео

      Дочь Кейт Мосс в прозрачной блузке без бюстгальтера пришла на вечеринку

      Стало известно о смерти высокопоставленного командира ВСУ под Курском

      Российский наркокурьер спрятал килограммы гашиша в коробках из-под сока

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше