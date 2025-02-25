Российского школьника избили в туалете до потери сознания

В Воронеже школьника избили в туалете до потери сознания

В Воронеже школьника избили в туалете до потери сознания. Об этом «TV Губерния» рассказала мать подростка.

Со слов россиянки, конфликт у ее сына в школе начался 14 февраля, когда его одноклассник достал на уроке нож. Подросток рассказал полиции, кто именно принес в образовательное учреждение оружие, за что его впоследствии и избили, предположила она.

Через несколько дней одноклассник с другом якобы позвали сына россиянки «пообщаться» в школьном туалете и избили. Кто именно из них начал наносить удары ему по голове, пострадавший не помнит. Школьник рассказал, что первый удар пришелся по затылку, после чего он потерял сознание.

Позже избитого мальчика лежащим на полу нашел другой учащийся. В медпункте ему приложили лед к голове, а затем отправили домой. «Он с трудом добрался, его тошнило, мутило», — рассказала мать мальчика.

В больнице у подростка выявили сотрясение мозга и травму челюсти, а также шатающийся зуб и искривленную носовую перегородку. Медики оценили состояние пациента как средней тяжести. Мать пострадавшего утверждает, что у сына продолжаются провалы в памяти.

В полиции сообщили о проведении проверки по факту избиения школьника. «В настоящее время он проходит лечение. По его завершению и получению результатов экспертизы сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение», — отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

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