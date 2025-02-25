Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:16, 25 февраля 2025Экономика

В российском городе упавшей с крыши льдиной раздавило машину

В Южно-Сахалинске упавшей с крыши льдиной раздавило машину
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал Amur Mash

В Южно-Сахалинске наледь упала на легковой автомобиль, припаркованный у дома, и раздавила его. Траектория падения стала предметом споров управляющей компании, мэрии и жильцов, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент случился в жилом дворе на проспекте Победы. Когда автовладелец обратился в управляющую компанию за компенсацией, ему отказали, заявив, что льдина образовалась на кондиционере одного из собственников. На сторону обслуживающей организации встала и городская администрация. Однако сами жильцы уверены, что глыба льда рухнула с крыши здания. Сойдя с кровли, она сначала угодила на кондиционер, который также плохо закреплен и опасно нависает над дорогой. Затем наледь отскочила от него и прилетела на машину. Обстоятельства обрушения продолжают выяснять.

Ранее россиянам объяснили, куда стоит обращаться при схода льда на авто. Прежде всего, обнаружив упавшую с кровли глыбу на автомобиле, следует позвонить в полицию или автоинспекцию, а также зафиксировать место происшествия и возникшие повреждения. Возместить ущерб можно по каско, если только машина не застрахована по ОСАГО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За 180 секунд изменили свои взгляды?» Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в ООН

      ВСУ потеряли группу солдат во время попытки контратаки у Константинополя

      Названы последствия прекращения помощи США Украине

      В российском городе обнаружили женщину-инвалида со следами насильственной смерти

      Победитель самого масштабного шоу в истории раскрыл закулисье проекта

      Тревел-блогерша описала любовь мексиканцев к одному напитку фразой «настоящая секта»

      Александра Бортич снялась в купальнике

      ИИ ускорил разработку чипов в несколько раз

      На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

      Возможность отказа банков от приема старых долларов в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше