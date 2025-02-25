В российском городе упавшей с крыши льдиной раздавило машину

В Южно-Сахалинске упавшей с крыши льдиной раздавило машину

В Южно-Сахалинске наледь упала на легковой автомобиль, припаркованный у дома, и раздавила его. Траектория падения стала предметом споров управляющей компании, мэрии и жильцов, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент случился в жилом дворе на проспекте Победы. Когда автовладелец обратился в управляющую компанию за компенсацией, ему отказали, заявив, что льдина образовалась на кондиционере одного из собственников. На сторону обслуживающей организации встала и городская администрация. Однако сами жильцы уверены, что глыба льда рухнула с крыши здания. Сойдя с кровли, она сначала угодила на кондиционер, который также плохо закреплен и опасно нависает над дорогой. Затем наледь отскочила от него и прилетела на машину. Обстоятельства обрушения продолжают выяснять.

Ранее россиянам объяснили, куда стоит обращаться при схода льда на авто. Прежде всего, обнаружив упавшую с кровли глыбу на автомобиле, следует позвонить в полицию или автоинспекцию, а также зафиксировать место происшествия и возникшие повреждения. Возместить ущерб можно по каско, если только машина не застрахована по ОСАГО.