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21:33, 25 февраля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», предстала на размещенных кадрах в черном облегающем купальнике. Романи позировала в изделии, оформленном высокими вырезами на ягодицах и бедрах.

Также знаменитость подобрала к своему купальнику черные кожаные сапоги, а в качестве украшений выбрала длинные серьги и браслет с крупными бусинами. Свой образ она завершила ярким макияжем.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в оголяющем грудь купальнике.

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