Сбежавший в Парагвай после расправы над семерыми россиянами в 2000 году получил срок

Экстрадированный из Парагвая убийца семи человек в Петербурге получил 14 лет

В Санкт-Петербурге суд огласил приговор участнику преступной группировки Андрею Андрееву за расправу над семерыми жертвами в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.



Он получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд установил, что Андреев в июне 2000 года с двумя сообщниками, которых уже осудили на длительные сроки, похитил двух человек и вывез в лес. Там с ними расправились.

Чтобы скрыть это преступление, Андреев с подельниками избавились от свидетелей — бизнесмена и его несовершеннолетнего сына, проживавших в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга. Преступники открыли по их автомобилю стрельбу. Летальные ранения также получили трое находившихся с ними в машине охранников.

После этого Андреев уехал из России по поддельным документам. Он скрывался в Аргентине, но там его нашли и россиянин сбежал в Парагвай, пишет 47news.ru. Там Андреев в 2011 году попался с наркотиками и отсидел 12 лет, после чего его экстрадировали в Россию.

20 февраля сообщалось, что в Петербурге криминальному авторитету из 1990-х годов, бывшему главе региональной Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в организации еще одной расправы в 1995 году.