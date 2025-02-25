Сброшенная с обрыва в «Ласточкином гнезде» кошка Муся оказалась жива

Кошка Муся, которую мужчина сбросил на скалы из «Ласточкина гнезда», выжила

В Крыму волонтеры нашли на скалах под «Ласточкиным гнездом» кошку Мусю, сброшенную с обрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

Утром 23 февраля 24-летний житель Санкт-Петербурга посетил известную достопримечательность, расположенную на скалах на высоте 40 метров над морем в поселке Гаспра. Увидев на территории кошку, мужчина погладил ее, а затем, убедившись в отсутствии свидетелей, отнес ее на смотровую площадку и выкинул с обрыва в море. Все случившееся попало на съемку камер видеонаблюдения.

Ставшая жертвой живодера Муся жила в «Ласточкином гнезде» около десяти лет и считалась местной достопримечательностью. Из-за высоты, с которой ее бросил мужчина, шансы на то, что она все еще жива, были чрезвычайно малы. Однако волонтеры решили осмотреть море и скалы под «Ласточкиным гнездом» на лодке. Они почти сразу разглядели кошку, которая выжила и пряталась под крупным камнем. Сейчас идет операция по спасению животного. Получила ли кошка травмы от падения, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сбросившего Мусю в море мужчину задержали. Он рассказал, что кошка начала сопротивляться и вырываться, когда он взял ее на руки. На вопрос, зачем он скинул ее со скалы, а не поставил на землю, тот ответить не смог, пожав плечами.